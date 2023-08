Addison Rae ja Charli XCX avaldasid ühise singli "2 Die 4"

Koos värske singliga "2 Die 4" ilmus Rael ka samanimeline lühialbum, millelt leiab veel neli lugu: "I Got It Bad", "Nothing On (But The Radio)", "It Could've Been U" ja "Obsessed". Lühialbumi viimane lugu "Obsessed" ilmus ühtlasi juba 2021. aastal Rae debüütsinglina, millele järgnes kahe-aastane muusikaline paus.

Charli värskeim soolosingel on "Barbie" filmis kõlanud "Speed Drive". Loole tuli äsja välja ka muusikavideo.