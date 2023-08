Ansambel Antsud: laulutekstid sünnivad väljas jalutades või joostes

Üldiselt on ansambel Antsud andnud välja uue albumi iga kahe aasta tagant, kuid sel korral valmis kauamängiv aasta kauem. "Seekord venis – koroona oli ka vahel ja läks kolme aasta peale," muigas Alveus.

Antsude värskeim liige Amon tõdes, et ta on ansambli tegemistesse juba hästi sisse elanud. "Ma hüppasin liikuva rongi peale – need lood olid teil suuresti juba kokku mängitud," rääkis ta neljanda albumi sünnist. "Ja prooviruumi salvestused olid ka juba tehtud Siim Koppeli ehk eelmise trummariga."

Amoni sõnul jõudis ta trummide mängimiseni läbi juhuse. "Algas sellest, kui kooli muusikaõpetaja ütles, et üks puhkpilliorkster hakkab tegema lastele puhkpilli ja trummide tunde ja kes on huvitatud, minge ja vaadake," meenutas ta. "Mina läksin koos oma klassiõega, kes tahtis saksofoni õppida, mina tahtsin trumme proovida."

Ansambli liikmed kirjeldavad oma muusikat kui roki ja folkloori sümbioosi. Alveus kinnitas, et Antsud on jõudnud juba uue albumi lood kontsertidel sisse mängida.

"See oli lugu, mida ma tahtsin hirmsasti ära teha, juba kuus aastat tagasi oli kihk, aga ei õnnestunud, kuni tuli Liina," rääkis Alveus, kuidas Amoni ansambliga liitumine aitas tal lõpuks loo "Suvetar" lõpuni teha.

"Tavaliselt tulevad tekstid siis, kui ma jalutan või väljas jooksen," nentis Alveus, tuues näiteks, et albumi üks lugudest "Südames" sündis vabariigi aastapäeval jalutades ning oli Ukrainas puhkenud sõjast inspireeritud.