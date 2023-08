Galerii: "Magus molekul" alustab viiendat hooaega

"Mul on rõõm liituda "Magusa molekuli" saatetiimiga. Olen tänulik, et saan oma armastust hea toidu vastu jagada ja seeläbi inspireerida ka lapsi ise kokkama ning näidata neile, et köögis toiduga toimetada on lihtne ja lõbus," lausus Särekanno.

Sel hooajal võetakse fookusesse päeva erinevad toidukorrad: hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid ning tervislikud vahepalad. "Valisime saadetesse lastega koos järele proovitud toidud, mille retseptid on nende maitse järgi paika sätitud ning mida on lihtne emme-issi või vanemate õdede-vendadega koos valmistada," lisas värske saatejuht.

Teaduskatseid viivad läbi HK Unicorn Squadi liikmed Inger Hermia, Helena ja Laura. "Unicornide ringides toimetab juba ligi 3000 tüdrukut üle Eesti, kes igal nädalal tehnika, robootika ja loodusteadustega seotud ülesandeid lahendavad," kinnitas liikumise juht Liis Koser. "Tüdrukud on alati valmis uusi asju avastama ja katsetama, seega oli nende huvi saates osalemise vastu äärmiselt kõrge."

"Magusa molekuli" saated on eetris alates 4. septembrist Eesti toidu kuul ETV2 kanalil. Hiljem on saated järelvaadatavad ETV2 ning Lasteekraan.ee veebilehtedel.

2020. aastal pälvis saatesari Eesti Teadusagentuuri peapreemia teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil.