Curly Stringsi sünnipäevakontserdil astub üles pea 100 esinejat

Curly Strings võtab juubelikontserdiga kokku enda viimased kümme tegutsemisaastat. "See on vaieldamatult Curlyde vingeim kontsert," sõnas bändi liige Villu Talsi. Ta rääkis, et ürituse tarbeks on loodud spetsiaalne kontserdikava, kus põimuvad Curly Stringsi vanemad ja uuemad lood. Samuti loovad enne ametliku kontserdikava algust meeleolu 25 folkmuusikut ja üheks õhtuks avatakse ka uksed Curly Stringsi näitusele.

Ansambli kõrvalesinejatena astuvad "Üle ilma" juubelikontserdil üles ka Nublu, Estonian Voices ja Airi Liiva Laulupesa lapsed. "Kümme saadakse ju vaid korra ja seda peab väärikalt tähistama!" lisas bassist Taavet Niller, hoides teisi juubelikontserdi üllatusi saladuses.

Curly Stringsi kuuluvad Eeva Talsi, Taavet Niller, Villu Talsi ning esimest korda näeb sel reedel avalikul kontserdil ka bändi uut kitarristi Peeter Priksi.