Mari-Leen lauljakarjäärist pausi võtmisest: seda kõike oli liiga palju

Eesti muusikamaastikule sisenes Mari-Leen aastal 2005, mil toimus Skyplusi eurolaulu konkurss. Seal jäi ta silma produtsent Sven Lõhmusele, kes pani viiest konkursil osalenud tüdrukust kokku bändi Suntribe. Hiljem Eurovisioonil Eestit esindanud bänd siiski kauaks kokku ei jäänud.

"Kõigepealt käisin Suntribe'i tüdrukutele pinda, et teeme bändi edasi, aga teised ei võtnud väga vedu. Siis ma hakkasin Svenile pinda käima, et teeme ikka mõne loo. Siis läks natukene aega mööda ja sündis "Rahutu tuhkatriinu"," meenutas Mari-Leen oma soolokarjääri algust.

Toona andis Mari-Leen välja kaks stuudioalbumit ja üheksa raadiosinglit. "Tekkis kopp ette sellest asjast sellel hetkel, nii palju oli seda kõike. Kui sa oled nii noor inimene, siis viis aastat järjest teha muusikat ja esineda tundub räme pikk aeg. See oli väsitav, ma tahtsin natukene rahus olla, muid asju teha, rahulikult ülikoolis käia ja nii see läks," põhjendas laulja, miks ta otsustas 2011. aastal lauljakarjääri pausile panna.

Samuti märkis ta, et esinemisi oli palju. "Üldiselt oli igal nädalavahetusel kaks, mis tähendas siis seda, et me sõitsime bändiga sinna, kuhu vaja, tegime soundcheck'i, esinesime. Kui see oli Tallinnale lähemal, sõitsime öösel tagasi. Mina olin alati see, kes oli roolis. Kui siin räägiti kõvast pidutsemisest, siis alkoholijoobes ei ole mina laval olnud."

Kuigi Mari-Leen ei andnud 12 aastat uut muusikat välja, on tema vanad singlid endiselt kuulatud. "Sõbrad-tuttavad, kes kuskil kuulevad-näevad, kirjutavad ja saadavad mulle kogu aeg Messengeri videoid, et näe, vaata, seal mängiti, seal oli," tõi ta välja.