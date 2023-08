Mihkel Raud: inimeste igapäevaelus ei ole nii palju vihkamist, kui tundub

Kuigi roosiaias kõlanud kõnedes räägiti ka vihkamisest, siis Raud, kes liigub enda sõnul üsna palju mööda Eestit ringi, märkis, et ei näe inimeste igapäevaelus vihkamist nii palju, kui räägitakse.

"See illusioon ongi kõlakavades, kuskil internetis üles pekstav vaht, millesse tuleb kahtlemata suhtuda tõsiselt ja tähelepanuga, aga mille kaal ühiskonnas igapäevase elu tasandil ei ole üldse nii suur, kui me kipume talle omistama," sõnas muusik ja kirjanik.

"Kui me vähegi viitsime vaadata kasvõi lähinaabrite manu või isegi kaugemale, vähegi viitsime uudiseid jälgida, mis toimub laias ilmas, siis tegelikult tuleb ju tunnistada, et täpselt samad protsessid, suures piires, on ju toimumas igal pool," nõustus Volmer. "Lõhenemised, mingid kõlakojad, vihkamistalgud käivad. Ega me selles mõttes ju õnneks ei eristu."