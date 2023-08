Terje Trochynskyi: Ukraina vajab endiselt meie abi

Trochynskyi, kelle abikaasa on Ukrainast pärit muusik Ruslan Trochynskyi, sõnas, et tänasel päeval, mil Ukrainas toimub sõda, taasiseseisvumispäeva suurelt ei tähistata. "Nad tähistavad seda kindlasti oma kodudes ja südames kui päeva, mille nimel nad jätkuvalt võitlevad."

Idee kontsert "Ukraina tänab" sündis Terjel ja Ruslanil 24. veebruaril, mil möödus aasta täiemahulise sõja alguses Ukrainas. "Eesti inimesed, Eesti ühiskond on nii palju panustanud ja me pole Ukraina nimel ammu ühes kohas koos käinud ja ühtesid mõtteid mõelnud. See on see aeg ja see koht, kus öelda Eesti inimestele aitäh. Aitäh, et te olete Ukraina jaoks olemas olnud, et te panustate igaüks omal moel."

Toetuskontserdiga, kus astuvad üles artistid Eestist ja välismaalt, kogutakse annetusi Ida-Ukraina koolidele pommivarjendite ehitamiseks. "Eks see annetamise teema on omamoodi valulise lükke siin saanud ja me tundsime, et praegu on see koht, kus hästi avalikult ja ausalt oma nimega – minu ja Ruslani nimega – selline kampaania teha," sõnas ta.

"Me saime Ukrainast signaali, et eriti Ida-Ukrainas, kus iga päev on pommitamine, pole lapsed kolm aastat koolis käinud – alguses pandeemia, pärast sõda. Nad vajavad seda, et nad saaksid päriselt kooli minna," rõhutas Trochynskyi.

Ta tunnistas, et Eesti inimestes on sõjaväsimus välja löönud. "Kui me sõja alguses tegime sellise väljaastumise, meeting'u, siis kahe päevaga tulid kõik vabatahtlikult kontserti korraldama ja kogunes 30 000 inimest. Arusaadav, see oli erakordne olukord. Kui me nüüd valmistame kontserti ette, siis jah, poolehoid on, aga suhtumine ongi see, et see on kuskil seal ja nii väga see iga inimese elu ei puuduta. Seda enam me tunneme, et see on see koht, kus tulla ja välja tuua, et Ukraina vajab meie abi."