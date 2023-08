Rein Oja ja Märt Avandi meenutasid roosiaias Ita Everit: ta on asendamatu

Eesti Draamateatri juht Rein Oja ja näitleja Märt Avandi meenutasid roosiaia vastuvõtul möödunud nädalal meie seast lahkunud Ita Everit. Oja nentis, et Ever on asendamatu.

"Jube raske on kahe sõnaga öelda, milles tema unikaalsus seisneb. Ta ongi asendamatu. Ma olin valmis küsimuseks, kes asendab Itat – vastus on, mitte keegi," sõnas Oja. "Ta on fenomen, sellist ei ole olemas."

Teatrijuht tõi välja, et Ever töötas Eesti Draamateatris pea 70 aastat, mis on samuti erakordne. "Kusjuures ta oli kogu aeg orbiidil, mitte nii, et vahepeal kõrvale lükatud. Ta oli vormis läbi ajastu, seda ei ole paljudel."

Endla teatris töötav näitleja Märt Avandi, kes on kuulunud ka Draamateatri ridadesse, Everi ühes tükis lava jagada ei saanud. "See suhe Itasse jäigi minul selliseks aukartust täis suhteks. Päris sõpradeks me ei saanud," tõdes ka.

Küll aga on Avandi ja Oja Everiga "Tujurikkujas" sketši teinud. "Me olime üliõnnelikud, et ta ikkagi nõustus. Ta oli väga lihtsasti nõus, teda ei pidanud üldse ära rääkima. See muidugi tõstis meid väga kõrvust," meenutas Avandi.

Oja lisas, et Ever oli geniaalse huumorimeelega inimene. "Nüüd on isegi lõbus meenutada, aga viimane kord, kui ma talle helistasin, siis ta võttis toru ja ütles, et kalmistu kuuleb. Ja siis küsis, kas ta hauatagune hääl on hästi arusaadav. Ütlesin: "On küll, Ita, su hääl on ainulaadne, seda ei ole mitte kellelgi teisel.""