Galerii: Uues Laines astusid lavale Holy Motors ja Gloria De Oliveira

Gloria De Oliveria on muusikat kirjutanud ja esitanud lapsepõlvest saati, kuid arsti sõnul on ta alles nüüd leidnud oma koha.

"Minevikus hoidis mind palju tagasi ebakindlus ja ma kannatan endiselt üsna raske petturisündroomi all. Aga muusika tegemine omadel tingimustel ja sinna juurde visuaalide loomine, järgides seejuures väga kindlalt oma sisemist häält, on see, mida tehes tunnen end kõige õnnelikuma ja täisväärtuslikumana," rääkis ta.

De Oliveira on välja andnud kaks täispikka stuudioalbumit: aastal 2020 avaldas ta plaadifirmaga Reptile Music albumi "Fascination", misjärel liikus plaadifirma Sacred Bones alla ja andis 2022. aastal välja koostööalbumi "Oceans of Time" koos helilooja ja -inseneri, filmilavastaja David Lynchi kauaaegse kaastöölise Dean Hurleyga. See oli de Oliveira sõnul samuti Lynch, kes pani paika albumi lugude järjestuse, et muusikaga jutustatav lugu maksimaalse efektiga lahti rulluks.

"Järjekord, mida David Lynch soovitas, oli lõppeks lihtsalt loogiline oma kaunil, juhuslikul moel, sest see võimaldas iga eraldiseisva loo aluseks olevatel tunnetel üksteisele tugineda viisil, mis oli meie jaoks dramaturgiliselt loogiline."

Gloria de Oliveira soojendajana astus klubi Uus Laine lavale Eesti oma Holy Motors. Aastal 2013 loodud bänd seob oma muusikas Americana ja unistamispopi ning on teinud tegevusaja jooksul koostööd ka The Brian Jonestown Massacre'i ninamehe Anton Newcombe'iga. Bändilt on ilmunud kaks stuudioalbumit: "Slow Sundown" (2018) ja "Horse" (2020), millest viimase andis välja Ameerika plaadifirma Wharf Cat.