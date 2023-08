Misha Panfilov Septet annab Tallinnas selle aasta ainsa Eesti kontserdi

Misha Panfilov on eesti helilooja, produtsent ja multiinstrumentalist Tallinnast, kelle muusikat on välja andnud nii Ameerika kui ka Euroopa plaadifirmad juba rohkem kui kümme aastat. Panfilov on tuntud oma sooloprojektide kui ka ansamblite nagu Estrada Orchestra, Center El Muusa ja Misha Panfilov Sound Combo eest.

Kolm kuud tagasi andis septet Ameerika plaadifirma FNR alt välja oma esimese kauamängiva "Gala!".