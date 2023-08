Kitty Florentine jt annavad taasiseseisvumispäeval Eesti lugudele uue kuue

Laval on Kitty Florentine, Borm Bubu, Jakapi & Kornel, Liis Ring, Megamega Superstar, C.C., Skoone, Huiabella Fantastica, Viktor Kuu ja GØK2. Kontsertprogramm kulgeb blokkides ning artistide vahepeal mängib muusikat Janek Murd.

Kitty Florentine on alternatiivpopiartist, kes andis 2022. aastal välja oma debüütalbumi "Maladaptive Daydream". Oma debüütalbumiga lõi Kitty Florentine maailma, mis kutsub vabastama endas aegunud piirangud ja julgemalt unistama.

Borm Bubu sõnul on kõige täpsem viis nende kirjeldamiseks kutsuda neid math rock'i ja doom metal'i vaheliseks puuduvaks lüliks, kuhu on aeg-ajalt süstitud ka jazzi'i ja alternatiivrokki. Bänd loodi, et mängida Villem Epliku soolomaterjali, mis viimase kolme aasta jooksul kogunenud on. Lisaks Eplikule kuuluvad bändi veel Kiina Kristiina Vargo, Alex Svart ning Jakob Juhkam.

2023. aastal kokku tulnud Roomet Jakapi ja Indrek Korneli koosluse Jakapi & Kornel kontseptsioon on tegijate sõnul lihtne – värvikas ja elektriliselt laetud improvisatsioon. Duo sõnul on tegu heli- ja liikumisimprovisatsiooni sünteesiga, kus iga esitus loob uue reaalsuse.

Liis Ring on tegutsenud sooloartistina juba kümme aastat, andnud välja kolm täispikka albumit ja tuuritanud Euroopas ja Jaapanis.

Marto Mägi ja Linda Mai Kari kokku toodud Megamega Superstar haarab oma loomingus inspiratsiooni industriaalmuusikast, breakbeat'ist ja Eesti 00ndate tantsumuusika hittidest.

C.C. on post-hardcore'i bänd Tallinnast, kelle müraloori alt paistavad välja ka popmuusika kalduvused, mis murravad sageli žanripiire.

Skoone on enda kirjelduse järgi "kamp väsimatuid noormehi, kes on jäänud 80ndate hardcore punk'i küüsi ja ei rabele sellest enam kunagi välja".

Huiabella Fantastica on 2013. aastal kokku tulnud Eesti-Soome ehk Talsinki punkansambel, kes on keskendunud straight edge kultuurile ja kristlikule sõnumile, propageerides hoidumist mõnuainetest, ropendamisest ja liha söömisest. Bänd tähistab üritusel ühtlasi ka oma 10. sünnipäeva.

Viktor Kuu on Tallinnas tegutsev post-punk'i / darkwave'i duo, kelle muusikale on omased monotoonsed rütmimasina sekventsid, igatsevad kitarrikäigud, unelevad sündimaastikud ning saksakeelsed mõtisklused möödanikust ning igatsusest.

Göktuğ Babataş ehk GØK2 on Istanbulist pärit, aga Eestis elav laulja ja laulukirjutaja, multiinstrumentalist ning produtsent, kes seob oma muusikas alternatiivi, hiphoppi, post-punk'i ja maailmabiiti.