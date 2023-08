Birdy avaldas uue stuudioalbumi "Portraits"

Birdy uus album "Portraits" on lauljatari sõnul tema seni kõige enesekindlam album, mis on kui vabastav hüpe tundmatusse.

"Portraits" on Birdy muusikukarjääris uhiuus peatükk, mis valmis üsna kiirelt. "See valmis palju kiiremini kui mu eelmine plaat ("Young Heart"), mis võttis aega viis aastat," paljastas artist, et uut albumit tegi ta umbes aasta aega. "Just sellepärast, et eelmine oli nii töömahukas, tahtsin selle plaadiga lihtsalt lõbutseda."

Birdyl on varasemalt ilmunud neli stuudioalbumit ehk peale "Young Hearti" on tal välja tulnud veel omanimeline album ning "Fire Within" ja "Beautiful Lies". Voogedastusplatvormidel on Birdy muusikat kuulatud üle kolme miljardi korra.