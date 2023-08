Taasiseseisvumise aastapäeval esineb Narvas 200 lauljat ja tantsijat

Peol esinevad erinevate rahvuste esindajad, tuues kaasa oma laulud. Lauldakse nii eesti kui ka ukraina, vene ja vadja keeles. Laulupikniku peaesineja on Narva eesti keele maja tandemkoor, kellega liitub laval sõpruskoor Paldiskist. Kontserdist võtavad osa ka Narva muusikakooli koorid, Narva Rahvaste Maja koor, Narva folklooriansambel Suprjadki ja Iisaku regilauluansambel Silmaline. Tantsunumbritega esinevad rahvatantsurühm Jun-Ost ja Narva Eesti Seltsi tantsurühm Värtnad.

"Laulupiknik on rahvapidu. Võib öelda, et tegu on Narva oma laulupeoga. Sellisel peol on äärmiselt sobilik, et peaesinejateks on just koorid ja rahvatantsuansamblid, kus laulavad-tantsivad peamiselt asjaarmastajad. Peoga saame ühelt poolt näidata kohaliku koorilaulu mitmekesisust, teiselt poolt kohalikku koorikultuuri ka elavdada," ütles Narva eesti keele maja juhataja ja Laulupikniku loovjuht Anna Farafonova.

Kontserdil astuvad üles ka Narva eesti keele maja loodud kogukondliku räppooperi "Karma" solistid Kelli Uustani ja Atlan Karp ning Narva laulja Anne Kalinen. Erikülalisena teeb etteaste Uku Suviste. Suurele ekraanile kuvatakse kogu kontserdi vältel kaasa laulmiseks ka laulusõnu.

"Tegu ei ole lihtsalt kontserdiga, kus vaatajad on passiivsed, vaid peoga, kus laulavad ja tantsivad kõik koos. Laule on lihtne kaasa laulda ja lauluvalikus on kindlasti nii äratundmisrõõmu kui ka uue avastamist," rääkis Narva eesti keele maja õpetaja ja üks peo stsenaariumi autoritest Pille Maffucci.

Laulupiknik toimub 20. augustil Narva Joaorus linnuse nõlval. Sisse pääseb kell 16.30, kontsert toimub kell 17-20. Sündmus on tasuta.