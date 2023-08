Guns N' Roses avaldas uue singli "Perhaps"

Pärast mitmeaastast pausi salvestasid Gun N' Rosesi bändiliikmed Axl Rose, Slash ja Duff McKagan taas üheskoos uut muusikat, mille tulemiks on singel "Perhaps". Bändi seni värskeimad singlid "Hard Skool" ja "Absurd" tulid välja 2021. aastal ning sellele eelnes kümneaastane muusika üllitamise paus.

Möödunud aastal andis Gun N' Roses uuesti välja ka oma kolmanda (Use Your Illusion I) ja neljanda stuudioalbumi (Use Your Illusion II) füüsilisel kujul.