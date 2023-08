Mikrofestival Labürint toimub sel korral Paavli kultuurivabrikus

Korra kvartalis uksi avav Labürint toimub esimest korda Paavli Kultuurivabrikus. Tuleval nädalavahetusel avatakse festivalil kolm lava: tumedama muusikaga Techno Ist Liebe, ekstsentriline Glitch, please ja uusi artiste tutvustav Raw. Pidulistel on võimalik ühest saalist teise ekseldes avastada uut muusikat ja õõtsuda juba tuttavate DJ-de taktis.

"Kuigi eesmärk on olnud aastaid sama – pakkuda võimalikult eriilmelisi muusikažanreid – on igal peol erinev hõng," kommenteeris Labürindi peakorraldaja Arvid. "Eks see olegi Labürindi fenomen, et kunagi ei tea, mis ees ootab. Iga lava ees on alati tantsijaid olnud, nii et ju siis rahvale meeldib see vahelduvus," lisas ta.

Labürint alustas esimest korda aastal 2017 ning tähistas tänavu oma kuuendat tegutsemisaastat, mis teeb sellest ühe pikima ajalooga mikrofestivali Eestis. Labürint on varem toimunud Kultuuriklubis Kelm, Suhkrumollis, Winklis ja klubis 9/11. Festivalil on aastate jooksul on üles astunud üle 400 artisti.