ERR-i programmid on nädalavahetusel pühendatud iseseisvuse taastamise aastapäevale

ETV

Reedel kell 20: dokfilmi "Lõvide vennaskond" tele-esilinastus

ETV toob reedel vaatajateni dokumentaalloo legendaarsest Lõvide jalgpallivõistkonnast. Lõvid tekkisid 1978. aastal Roman Ubakivi eestvedamisel, kes tahtis hakata treenima eesti poisse ajal, mil spordiüldsus ei pidanud maailma populaarseimat mängu eestlastele kohaseks. Meeletud treeningmahud, edukad võistlussõidud Nõukogude Venemaal, tänapäeva mõistes absurdsed lood ja tööeetika maalivad värvika, südamliku ning inspireeriva loo noortest meestest, nende karismaatilisest treenerist ja kõigist teistest, kes sel teekonnal osalesid. Nendest väikestest poistest said 1980. aastate lõpus meedia survel rahvuskangelased ja neis hakati vabaduse tuultes nägema Eesti jalgpallikoondist. Osades Mart Poom, Martin Reim, Roman Ubakivi jpt. Režissöörid Kaur Kokk ja Mikk Jürjens, produtsendid Mikk Jürjens ja Urmo Soonvald.

Laupäeval kell 22.30: dokfilmi "Tütar raudse eesriide tagant" tele-esilinastus

Rootsi dokumentaalfilm kahelt vennalt, kes räägivad, kuidas nende eestlannast ema 1958. aastal Nõukogude Liidu raudse eesriide tagant Rootsi jõudis. See on tähelepanuväärne lugu esimesest lapsest, kellel lubati Nõukogude Eestist lahkuda, et taas oma vanematega kohtuda. Samas on see ka lugu saatuse muutlikkusest ohtlikus ja ebakindlas maailmas, mis jaguneb idaks ning lääneks – teema, mis on jälle aktuaalne ajal, kui Euroopat raputab taas jõhker agressioonisõda.

* ETV+ näitab filmi 20. augustil kell 17.15

Pühapäeval kell 8.25: "August 1991"

Fiktiivne dokumentaaldraama, milles kellaajalise täpsusega jälgitakse sündmuste kulgu kolmel augustipäeval 1991. aastal. Aus oleks öelda, et mitte kõik ei juhtunud täpselt nii, nagu selles loos kirjeldatakse, aga... oleks võinud. Osades Tõnu Oja, Hilje Murel, Tanel Ingi, Hendrik Toompere, Andres Mähar, Peeter Tammearu, Rain Simmul. Stsenarist ja režissöör Ilmar Raag, produtsent Gerda Kordemets.

* Filmi näeb ka Jupiteris.

Fiktiivne dokumentaaldraama "August 1991", Hagi Šein - Allan Noormets, Aivo Barbo - Hans Kaldoja, Enn Eesmaa - Tiit Palu. 2004 Autor/allikas: Ülo Josing/ERR

Pühapäeval kell 18.45: Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtt Kadrioru lossi roosiaias (ülekanne ka ETV+ kanalil)

Vabariigi President tervitab Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva õhtul kõiki kaasmaalasi Kadrioru roosiaiast, kus toimub traditsiooniline suvine vastuvõtt koos meeleoluka muusikaga.

* Presidendi kõne otseülekannet näeb pärast kella 18 ERR.ee portaalis, ETV2 vahendab kõnet koos viipekeelse tõlkega kell 20.50.

Pühapäeval kell 20.10: "XIII noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa". Kaunid hetked"

Kokkuvõttev saade meeldejäävatest hetkedest läbi tantsude ja laulule suviselt noortepeolt. Valiku toimetaja Margus Saar.

Pühapäeval kell 21.35: "Kihnu Virve merelaulud"

Sel suvel tehti Tallinnas toimunud merepäevadel meeleolukas kummardus eesti rahvamuusikasse ja merefolkloori oma lauludega sügava jälje jätnud Kihnu Virvele. Legendaarse rahvalauliku kuulsaimad lood said uue kõla perekonna ja külalissolistidega, kelle hulgast ei puudunud ka ansambel Kukerpillid.

ETV2

ETV2 vahendab pühapäeva jooksul spordi suursündmusi jalgpalli naiste MM-i finaalist kergejõustiku ülekanneteni. Eestile pühendatud õhtu juhatab sisse Alar Karise kõne eesti viipekeelse tõlkega kell 20.50, millele järgneb kolmeosaline dokumentaal "Sinine, must, valge".

Kell 23.20 on ETV2 kavas kodumaine mängufilm "Elavad pildid" – Hardi Volmeri tragikoomiline groteskisugemetega ajalooline fragmentaarium kahe eestlase, Helmi ja Juliuse elust. Osades Ita Ever, Aarne Üksküla, Anu Lamp, Tõnu Oja, Sandra Üksküla-Uusberg, Priit Võigemast, Priit Strandberg, Hendrik Toompere jr jr, Ain Mäeots, Marika Vaarik, Piret Kalda, Üllar Saaremäe, Peeter Jakobi, Guido Kangur jt. Stsenarist Peep Pedmanson, idee autor ja režissöör Hardi Volmer.

"Elavad pildid" Autor/allikas: ExitFilm

ETV+

20. augustil pakub ETV+ lisaks ülekandele Kadrioru lossi roosiaiast valikut teemakohaste filmide ja saadetega. Kell 17.15 on eetris dokfilm "Tütar raudse eesriide tagant", kell 20.15 saab vaadata dokumentaalfilmi "Riigikogu ajalugu".

Vikerraadio

Laupäeval kell 12.05: "Kajalood" ja Ülle Madise

Saates "Kajalood" on külas õiguskantsler Ülle Madise, kes kinnitab, et Eestis on tehtud maksimum selleks, et meie iseseisvus ja julgeolek püsiksid ning sõda siia ei jõuaks. Juttu tuleb ka hingeharidusest, enesekasvatusest ja vajadusest rebida end lahti internetimaailmast, et selle asemel süvenenult lugeda romaane, vaadata filme, käia teatris, kontserdil ja looduses. Ülle Madisega vestleb Kaja Kärner.

Laupäeval kell 13.05: "Eesti lugu"

Ajaloosaade "Eesti lugu" kõneleb 1988. aasta kuumast suvest iseseisvuse taastamise teel.

Sündmusterohkel suvel 35 aastat tagasi tulid noored kokku I sõltumatul noortefoorumil, loodi Sõltumatu Infokeskus ja korraldati pikette meelsusvangide Enn Tarto ja Mart Nikluse vabastamiseks. Toimunut meenutavad toonane koolipoiss Heiki Suurkask ja juba ülikooli lõpetanud Andres Herkel. Saatejuht on Piret Kriivan.

Laupäeval kell 16.05: "Päevatee"

"Päevatee" saatekülaline on vabana sündinud, praegu maailmalavasid vallutav 30-aastane eesti džässpianist Holger Marjamaa. "Mujal maailmas antud intervjuudes ikka räägin, et olen üks esimestest, kes on päris vabas Eestis sündinud. Ja et kord oli Eestis aeg, mil džässmuusikat ei tohtinud mängida ning kuidas seda Soome raadiojaamast kindlal kellaajal lindistati – imetlen neid, kes niimoodi selle muusika nimel olid valmis riskima," tunnistas Marjamaa, kes elab ja töötab kaheksandat aastat New Yorgis. Holger Marjamaaga vestleb Piret Kooli.

Pühapäeval "Vikerhommikus"

Kell 8.10 räägib vabakutseline ajakirjanik Maris Hellrand, kuidas Eestit välismaa meedias viimased 32 aastat käsitletud on ning avaldab väljendi, mida maailma suurima uudisteagentuuri stiiliraamatu kohaselt enam Eestiga seoses kasutada ei tohi.

Kell 8.30 on stuudios 17-aastane muusik Rute Trochinskyi, kes Eestile ja Ukrainale pühendatud suurel pidupäevakontserdil Tartus ERM-i suvelavale astub.

Kell 9.10 jätkab hommikut mees, kelle nimele saab lisada tiitli 20. augusti klubi liige, kuid kes ise end pigem vanaks "iidlaseks" nimetab – Vaino Väljas räägib arhiivi vahendusel õpetliku loo kuulamisest, leidmisest ja tähelepanemisest. Mõttekilluke oli esmakordselt eetris 2018. aastal.

Kell 9.15 on külas moelooja Aldo Järvsoo, kes on üks neist, kes president Alar Karise ja proua Sirje Karise kutsel roosiaeda astub.

Saatejuht on Piret Kooli.

Pühapäeval kell 12.05 "Heli nälg" ja viis isamaalist laulu

"Heli nälg" peatub pingelisel augustikuul 1991. aastal, aga suuremalt jaolt keskendub saade isamaalistele lauludele, mille kirjutamisest, salvestamisest ja ettekannetest möödus sel kevadel 35 aastat. Andres Oja külalised on Eesti muusikud Riina Roose, Margus Minn ja Ivo Linna.

Margus Minn, Riina Roose ja Ivo Linna Autor/allikas: Vikerraadio

Pühapäeval kell 15.05 "Keelesaade"

"Keelesaade" jutustab eesti lapsepärimusest: liisusalmidest ja lapsesuufolkloorist. Piret Kriivani külaline on kirjandusmuuseumi direktor folklorist Piret Voolaid.

Raadio 2

Raadio 2 eetris kõlab sel päeval ohtralt eesti muusikat ja alates kell 13.05 algab viietunnine maratonsaade "Värske ja vaba 32", kus R2 eetris kõlavad kuulajate viimase 32 aasta kodumaised lemmiklood.

Klassikaraadio

Klassikaraadio "Folgialbumi" saade esitleb 20. augustil kell 20 Mari Kalkuni värsket sooloalbumit "Stoonia lood". Albumi nimi "Stoonia lood" viitab müütilise omailma loomisele sõnas ja helis. Lugude muusika autor on Mari Kalkun ise, ent üks lugu on kirjutatud koos Norra tuubavirtuoosi Daniel Herskedaliga, kes ka albumil kaasa lööb. Lisaks on albumis musitseerimas kontrabassimängija Nathan Riki Thomson (Austraalia/Soome), Tarmo Noormaa, Tanel Kadalipp ja Roland Seer. Lisaks inspiratsioonile pärimusest, on albumile jõudnud kaasaegsete eesti ja võro luuletajate tekstid.

Raadio 4

Raadio 4 kava on 20. augustil pühendatud Eestiga seotud teemadele. Alates kell 17.05 lülitub R4 Kadrioru lossi roosiaeda, kus toimuvat vahendavad otsesaates Aleksandr Žemžurov, Varvara Sergejeva ja Dina Prussakova.