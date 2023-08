Koerte MM-il võidutsenud Säde omanik: käime hooajaväliselt Viljandi lossimägedes treenimas

Eesti hurtade liidu esinaise Liina Vaheri sõnul on koerte maailmameistrivõitluste tavaline distants pisematele tõugudele maksimaalselt 700 meetrit ja suurematele tõugudele 1000 meetrit. Võistlustel hindavad kohtunikud koera jooksustiili, kiirust ning kui osavalt koer oskab ette aimata seda, kuhu peibutis minema jookseb. Kokkuvõttes võidab suurima punktiarvuga koer.

MM-il võidutsenud Säde omanik Meeli Eismann tutvustas, et tema koera lemmiktegevus on palliga mängimine. "See on tema kõige suurem rõõm, sest pallimänguga saab palju joosta."

"Me elame hooajalist Viljandis ja käime ka hooajaväliselt lossimägedes mäkketõusu trenni tegemas – mina viskan palli alla, Säde toob palli üles," rääkis Säde omanik. Ta sõnas, et Säde ei tee enam jänesejooksu trenni, sest ta arvab juba ette ära, kuhu jänes jookseb.

"Kõige suurem auhind on see sama särk, mis tal praegu seljas on," kommenteeris Eismann auhindu, millega koer pärjati. "Selle särgi saamine on kõikide jooksukoerte omanike unistus."

"Võistluspäeval, enne finaali lõppu, nad väga süüa ei saa," tõdes Eismann, et jooksukoertele antakse võistluspäeval vaid natuke süüa, et neil jõudu oleks. "Täiskõhuga koer ei tohi joosta."

Koerad võivad võistelda MM-il alates täiskasvanueast – keskmiselt on selleks 15 kuud. "Tegemist on ikkagi füüsiliselt päris pingutava spordialaga," nentis Vaher. Koer võib võiestelda kuni veteranieani ehk 7–8-aastaseni. "Instinkt ja tahe joosta on kaasa sündinud," ütles Vaher, lisades, et omanik saab sellele veidi kaasa aidata.