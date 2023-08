Boipepperoni ja Daniel Levi andsid välja uue ühise loo "Venitame veel"

Boipepperonil tuleb peagi välja album "Qqndqlt", mille peale ka uus singel "Venitame veel" olemas on. "Lugu valmis üle kivide ja kändude, aga lõpptulemus on asja eest," kommenteeris ta. "Loodan, et maarjamaalastele meeldib taoline uus saund."

Loo valmimisele aitas kaasa 5miinuse räppar Kohver ning selle taustavokaale tegi Onu Hyrr. Uus lugu tuli välja Kurvad Uudised Recordsi alt.