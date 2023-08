Triinu Upkin andis välja debüütalbumi "Kõikvõimalikkus"

Omakirjutatud laulude salvestamise ja avaldamisega alustas Eesti Rahvusballeti tantsija Triinu Upkin möödunud aastal - seni on Upkin andnud välja neli singlit. Album tundus laulja ja laulukirjutaja sõnul järgmine loogiline ja vajalik samm oma loomingu ning iseenda kui artisti tutvustamiseks.

"Bändimehed olid mõne mu idee osas esialgu umbusklikud, aga läbi vaidluste ja katsetuste sai kõik ikkagi võimalikuks," meenutaa Upkin. "Just erinevatest võimalikkustest räägivad omal moel kõik mu debüütalbumi lood, mille hulgast leiab näiteks laulva revolutsiooni põlvkonnast jutustava "Isamaalise samba" või mõtiskluse teemal, mis vilju kannaks küllusepuu. Albumi nimilooga ei taotle ma aga midagi vähemat kui kõikvõimalikkust!"

Poole aasta jooksul salvestati bändiga koosseisus Rain Rämmal (klahvpillid), Jaan Jaanson (kitarr), Kaarel Liiv (basskitarr) ja Eno Kollom (trummid) seitse uut lugu. Lisaks kõlavad albumil varem avaldatud singlitest "Kiisu", "Tõkkepuud" ja "Järjekordne armastuslaul". Kõik salvestused, kokkumängud ja lõppviimistlused on teinud Kaspar Leesme.

Võimalikkuse piire kompab laulev baleriin ka albumi esitlemise formaadiga. "Mõistsin kiiresti, et albumi esitlemiseks ei piisa mulle pelgalt kontserdist – olen teatriinimene, mu laulud on rohkemat, kui nende muusikaks saanud vorm, mis on küll igati terviklik, aga just etendussituatsioon võimaldab konteksti ja esitusviisi, milles need lood oma tõelise sisu ja kuju saavad," avas Upkin uudse lähenemise tagamaid. Monotükis laulvale baleriinile, meestantsijale ja bändile teevad tema kõrval kaasa Eesti Rahvusballeti solist Marcus Nilson ja albumi salvestanud muusikutest live-bänd.

Albumiesitlusetendused pealkirjaga "Läbimäng" toimuvad augusti lõpus (23., 25., 27., 30. ja 31. augustil) Sakala 3 teatrimajas.