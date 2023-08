Kuremaal leiab aset 15. küüslaugufestival

Festivali korraldustoimkonna liikme Raul Soodla sõnul on tänavune küüslaugu saak on olnud hea ja müüjaid on üritusele registreerunud pea paarsada. Festivali eesmärk on pakkuda küüslaugust tehtud erinevaid roogasid.

"Kui mullu pakuti erilise uudisena küüslaugust tehtud jäätist, siis tänavu on esmakordselt võimalik kõigil maitsta küüslaugukohvi," tõi Soodla välja selleaastase üllatustoote. Ta lisas, et festivalil on olemas ka must küüslauk, millel puudub tavalisele küüslaugule omane järemaitse ning mis ei jäta pärast söömist suhu tugevat lõhna.

Samuti saavad küüslaugukasvatajad festivalil omavahel kogemusi vahetada. Huvilistele tutvustatakse näiteks erinevaid küüslaugu kasvatamise ja harimise tehnikaid. "Küüslaugu kasvatamine kogub Eestis populaarsust ja siinne mugul pakub julgelt konkurentsi välismaa omale," lausus Soodla. "Meie oma on mahedam."

Külastajad võivad festivalile kaasa võtta ka oma kodus kasvatatud küüslauku ja esitada seda hindamiseks žüriile, kes valib festivali lõpus välja suurima küüslaugu.

Kauplemise kõrvale pakuvad festivalil muusikalist meelelahutust Eesti artistid, näiteks astub pealaval üles Ivo Linna koos ansambilga Supernova.