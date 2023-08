Toetuskontserdiga kogutakse annetusi Ida-Ukraina koolidele pommivarjendite ehitamiseks

Tallinnas Vabaduse väljakul Ukraina taasiseseisvumispäeva, 24. augusti õhtul toimuva suure tasuta kontserti "Ukraina tänab!" eel, ajal ja järel kogutakse annetustelefonidega raha, et aidata Ida-Ukraina rindelähedaste linnade koolimajadele pommivarjendeid ehitada.

Kontserdi ühe korraldaja, Ukraina juurtega Eestis elava muusiku Ruslan Trochynskyi sõnul on ettevõtmine ellu kutsutud eelkõige selleks, et avaldada tänu kõigile Eesti inimestele, kes on Ukrainat toetanud ja tähistada üheskoos sõjas oleva Ukraina taasiseseisvumise päeva.

"Samas ei saa aga üle ega ümber faktist, et kahjuks peab Ukraina täna oma riigi vabaduse eest sõjas võitlema ning Eesti riigi ja rahva hingeline ja materiaalne toetus on jätkuvalt Ukrainale oluline ja väga oodatud," lisas ta. Kontserdi korraldajad on koostöös Eesti ja Ukraina riiklike institutsioonide ja usaldusväärsete mittetulundusorganisatsioonidega ette valmistanud heategevusprojekti Ida-Ukrainas Dobropillya linnas koolidele kuni kaheksa pommivarjendi ehitamiseks ja esmavajalikuga sisustamiseks.

"September tuleb ja kooliaasta on algamas, aga paljud Ukraina lapsed ei ole juba kolmandat aastat füüsiliselt saanud koolis kohal käia. Algul koroonapiirangute ja nüüd juba poolteist aastat sagedaste raketi- ja pommirünnakute pärast. Rindele lähemates piirkondades koolide juurde pommivarjendite rajamine on neile lastele pikas perspektiivis saadava hariduse kvaliteedi, lühikeses perspektiivis aga elu ja surma küsimus," selgitas Ruslan Trochynskyi kontserdiga kaasnevat heategevusprojekti.

Pommivarjendite rajamiseks Ukraina koolidele saab annetada 17.- 31. augustini kõikide Eesti sideoperaatorite võrkudes helistades numbritel 900 7911 (annetussumma 10 eurot); 900 7912 (annetussumma 25 eurot) ja 900 7913 (annetussumma 50 eurot). Annetuskampaania viib läbi ja kogutud raha edastab Ukrainasse Ruslan ja Terje Trochynskyi asutatud MTÜ Kultuuride Ristmik.

Pommivarjendite ehitamise ja sisustamise projekti viivad kohapeal koos linnavõimudega ellu Ukraina sotsiaalse ühisrahastusplatvormi "Moe misto" (Minu linn) ja linnas tegutseva MTÜ "Loome Dobropillya" esindajad. Septembris sõidab Ruslan Trochynskyi ka kohapeale projekti käiguga tutvuma.

Ukraina suursaadiku Eestis Maksym Kononenko sõnul on Eestil ja kõigil teistel Ukraina toetajatel olnud ülioluline roll selles, et Ukraina suudaks Venemaa agressioonile vastu seista ja iseseisvust säilitada. "Kutsun kõiki meiega liituma Tallinnas Vabaduse väljakul toimuval kontserdil – sümboolses kohas, kus saame ühiselt tähistada Ukraina taasiseseisvumispäeva. Avaldan Ukraina riigi ja meie kodanike nimel sügavaimat tänu Eestile mõistva suhtumise, rahvusvahelise toetuse, sõjalise abi, humanitaarabi ning siin turvalisust otsinud ukrainlastele varjupaiga pakkumise eest. See inimlik žest jääb ukrainlastele igaveseks südamesse," nentis Maksõm Kononenko.

24. augusti tänukontserdi esimeses osas on laval Tallinna Politseiorkester Siim Aimla dirigeerimisel ja solistid Elina Nechayeva, Stefan, Tanel Padar, Silver Sepp, Ruslan Trochynskyi, Rute Trochynskyi ja ansambel Svjata Vatra. Kontserdi teises osas on laval Ukraina-Kanada trio Balaklava Blues ja Eesti publikule Eurovisiooni võitjana tuntud Ruslana.

Kontserdi finaaliks astub lavale Eesti Rahvusmeeskoor ja kõik õhtu jooksul esinenud artistid, et kanda ühiselt ette Ukraina vabadusvõitluse hümniks saanud laul "Punane lodjapuu aasal".

"Ukraina tänab!" kontsert Tallinnas Vabaduse väljakul toimub neljapäeval, 24. augustil kell 19-21 ja on kõigile tasuta. Kontserdist teeb otseülekande ETV.