Briti multiinstrumentalist Youngr tuleb taas Tallinna esinema

Youngri tähelend sai alguse 2016. aastal debüütsingliga "Out Of My System", mis on muusikaplatvormil Spotify kogunud üle 20 miljoni kuulamise. Muusiku loomingut on kuulatud sellest ajast saati üle maailma enam kui 100 miljonit korda ja ta on andnud üle 150 kontserdi 40 riigis.

Laiemat tuntust on muusik kogunud ka oma remix'idega, andes juba unustuse hõlma jäänud lugudele uue hingamise.

"Youngr on üks põnevamaid artiste, keda on õnnestunud mõnel korral mujal maailmas esinemas näha. Seda seetõttu, et ta teeb ühe mehena ära terve bändi töö ning tema muusika ja lavaline energia lihtsalt paneb rahva tantsima. Teisest küljest on ta eestlaste poolt palavalt armastatud ning on puhas rõõm teda kiire tuurigraafiku kõrvalt ka Eestis näha," muljetas artisti vahendaja Kaarel Sein.

Youngr esitleb üritusel nii värsket muusikat albumilt nimega "Memories" kui ka juba varasemalt tuntud hitte.

Kontserdi juhatab sisse Jonas Kaarnamets artistinimega Jonas.F.K.

Kontsert toimub 26. augustil Põhjala tehases.