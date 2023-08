Upkin plaadiesitluskontsertidest: panen varvaskingad jalga ja vahetan kostüüme

Upkini bändis mängivad Rain Rämmal (klahvidel), Jaan Jaanson (kitarril), Kaarel Liiv (basskitarril), Eno Kollom (trummidel). Kõik Upkini lood miksis ja masterdas Kaspar Leesme ning viisid ja sõnad on lauljatar ise teinud.

"Kui me stuudios kohtume, siis me võime teinekord kohutavalt vaielda, sellepärast, et mehed ei ole alati minu mõtetega nõus. Näiteks on plaadil "Isamaaline samba", mis juba nime poolest tundus neile kaheldav," rääkis Upkin, et sellistes olukordades proovib ta bändikaaslastele oma visiooni selgeks teha. "Mul on tantsijana visuaalne mõtlemine ja mul on see ka muusikas. Ma proovin neile kätega vehkides selgeks teha, mida ma saada tahan."

Augusti lõpus annab Upkin Sakala teatrimajas viis etendust, kus astub lavale nii tantsija, näitleja kui ka lauljana, eesmärgiga esitleda oma uut albumit. "Sinna ümber on põimitud minu tähelepanekud elust ja justnimelt elust kaunite kunstide karmis maailmas," tutvustas ta oma plaadiesitluskontserte.

"Ma panen varvaskingad jalga, ma vahetan väga palju kostüüme, meil on väga huvitavad dekoratsioonid laval ja muidugi live-bänd," jätkas Upkin. Upkiniga koos on laval ka Eesti Rahvusballeti tantsija Marcus Nislon. "Hoolimata sellest, et ma olen baleriin, et ole see roosamanna tükk," kinnitas ta.

Upkini debüütalbumil saavad olema juba varasemalt singlina ilmunud "Tõkkepuud", "Kiisu" ja "Järjekordne armastuslaul". "Kõikvõimalikkus" tuleb välja reedel, 18. augustil.