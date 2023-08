Ilmus treiler Bradley Cooperi lavastatud filmist "Maestro"

Uues Netflixi filmis "Maestro" on Cooper lisaks režissööri rollile ka kaasstsenaristi ja -produtsendi rollis ning astub linateoses üles peategelase Leonard Bernsteinina. Filmi produtsentid on ka Steven Spielberg ja Martin Scorsese ning Cooperi kõrval näitleb naispeaosatäitjana Carey Mulligan, kehastades Bernsteini naist Felicia Montealegre'i.

"Maestro" on esimene film, mille Bradley Cooper pärast 2018. aasta filmi "A Star Is Born" lavastas. "A Star Is Born" tõi Cooperile 2019. aasta Kuldgloobustel nominatsiooni ning ta pärjati ka kahe Grammyga oma muusikalise panuse eest filmis.

Leonard Bernstein, kes suri 1990. aastal 72-aastaselt, on kuulsa "West Side Story" muusikali helilooja ning võitis 16 Grammy auhinda. Aastatel 1959–1969 töötas ta New Yorgi Filharmoonikute muusikajuhina.

"Maestro" linastub valitud kinodes 22. novembril ja Netflixis 20. detsembril.