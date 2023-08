Urissaare talus toimub taas kantrifestival

Urissaare Kantri toimub tänavu juba üheksandat korda. Kantrifestivali üks korraldajatest on Trafficu laulja Silver Laas, kes nentis saates "Ringvaade suvel", et ka Trafficu muusika on kantrist palju mõjutusi saanud.

Urissaare Kantrit korraldavad ka Priit Oks ja Trafficu kitarrist Robert Vaigla.

"Kõik karavanikohad on välja müüdud, aga ma arvan, et suuremaks ta ei paisu," kommenteeris Oks, et kantrifestivali piir on umbes 1500 inimest. Rohkem inimesi rikuks tema sõnul juba festivali atmosfääri ära. "Et iga inimene saaks heinapalli juurest ikkagi läbi minna – muidu ei ole õige farmifiilingu festival."

Festivali teisel päeval astub lavale ansambel Traffic, kelle muusika on kantrist palju inspiratsiooni saanud. "Kantri mõjutusi on üldse läbi aegade nii palju / .../ aga meie puhul on seda natuke rohkem," lausus ta, tuues näiteks laulu "Eliise".

Oks, Laas ja Vaigla mängisid "Ringvaates" ka USA kantrilugude äraarvamismängu, millest on eestikeelsed versioonid tehtud.

Urissaare Kantri toimub 18.–19. augustini Urissaare talus. Lisaks Trafficule esinevad festivalil teiste seas ansamblid The Wildcard ja Boogie Company ning Liis Lemsalu koos Tarvo Valmi bändiga.