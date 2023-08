ETV kutsub uue telemängu salvestusele publikuks

Uus telemäng toob stuudios kokku silmapaistvad eestlased, kelle elu ja tegevus on jätnud tugeva jälje meie kultuuriellu ja ühiskonda. Publiku silme ees pannakse proovile kaks meeskonda, kuhu kuuluvad väärikad meistrid erinevatelt elualadelt ja nende noored kolleegid. Muusikat ja meeleolukaid hetki täis saadet juhib Margus Saar.

Uue telemängu salvestusele oodatakse kaasa elama ka stuudiopublikut. Avatud on registreerimine salvestustele, mis toimuvad 22. augustil (teisipäev), 23. augustil (kolmapäev) ja 24. augustil (neljapäev). Salvestustel osalemiseks on vajalik eelnevalt registreerida, valikus on erinevad kellaajad. Stuudiosse oodatakse külalisi alates 12. eluaastast.

Uue televiktoriini salvestusele saab end kirja panna SIIN!