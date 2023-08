Küünetehnik: klienti ohustavad vähese õpioskusega tehnikud

Viru tutvustas, et ka mõne video ära vaadanud inimene võib ise hakata iluteenust pakkuma. "Igasugused sirgendavad teenused, mis teevad juuksed ilusaks ja läikivaks," tõi ta näiteks, milliste teenustega tasub ettevaatlik olla.

"Keegi toob maale mingi toote ja siis ta teeb koolituse – heal juhul on see kolm päeva, teinekord pole sedagi –, annab materjalid kätte ja loomulikult, kui ta on sellesse tootesse panustanud, siis tema eesmärk on, et see ka müüks," kirjeldas Viru, kuidas iluteenindajaid tihtipeale välja koolitatakse.

"Üldiselt on see tore marketing'i mull, mis on üles ehitatud ja teinekord võib kaasneda "heal juhul" see, et sa ei saa head teenust ja pead uued juuksed kasvatama," sõnas ta.

"Hooldusega pole siin midagi tegemist," kommenteeris Viru keratiinihooldust, mis tema sõnul tegelikult juukseid üldse ei hoolda. Viru selgitas, et juuksed koosnevadki keratiinist ning protseduuri tehes lisatakse juustele lihtsalt keratiini juurde. "Juuksed tuleb enne ära analüüsida, kui mingit protseduuri teha," nentis Viru, et iga selline protseduur mõjub erinevatele juuksetüüpidele isemoodi.

Mitmed ained, mida keratiinihoolduses kasutatakse, on tervisele kahjulikud. Ka küünetehnikud puutuvad kokku tervistkahjustavate ainetega.

"Kui iluteenindaja istub salongis hommikust õhtuni, siis klient õnneks küll kord kuus – teda see võib-olla nii palju ei mõjutagi, aga klienti ohustavad vähese õpioskusega tehnikud, kes vigastavad küünt või kaustavad valesid materjale," lausus Anton.

Anton jätkas, et materjalide tellimine Hiinast ei pruugi olla hea mõte. "Väga palju on allergiaid tekkinud ja tegelikult me ei tea, mis ained seal sees on ja kas need üldse Euroopa Liidus lubatud on."

"Väga paljudel uutel iluerialadel ei ole kutsestandardeid, aga see kõik on tegemisel," rääkis Viru ühest asjast, mida nad Antoniga kindlasti muuta soovivad. "Mitte keegi ei keela neil õpetada järgmisi iluteenindajaid välja ehk siis hakkab lõputu jada, kus kutsetunnistuseta iluteenindaja õpetab välja järgmise iluteenindaja," lisas Anton.

Iluteenindaja pädevust võib näidata näiteks see, kuidas ta kliendiga suhtleb. "Kui tal ei ole teadmisi ja oskusi, siis ta ei oska ka midagi küsida," ütles Anton. Ta soovitas klientidel pärida ka tehnikute omandatud koolituste kohta.