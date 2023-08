RV andis välja värske videosingli "Päriselt olemas"

"Uus lugu on inspireeritud sõpradest ja inimestest, kes mängivad su sõpru seni, kuni neil vaja on," nentis RV. "Nüüd on mu ümber ainult need inimesed, kellega lähen vajadusel isegi sõtta!"

"Päriselt olemas" tuli välja koos muusikavideoga, kus saab teiste seas näha ka räpparit Bad Arti. RV ja Bad Art on varemgi koostööd teinud: möödunud kuul andsid nad välja ühise singli "Kupee" ning eelmisel nädalavahetusel astusid artistid koos Eesti hiphop festivalil üles.

Uue singli miksis ja järeltöötles RV ise ning muusikavideo valmistas Motion369. ''Päriselt olemas'' saab olema RV peagi ilmuval kolmandal stuudioalbumil, nagu tänavu singlina ilmunud lood "Armuda lihtne", "Silmad" ja "Kupee".

RV teine stuudioalbum "Sada tuhat aastas" ilmus 2022. aasta sügisel.