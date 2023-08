Galerii: lõppesid "Reeturi" kolmanda hooaja võtted

"Uus hooaeg viib mängu järgmisele tasemele, seda nii sisult kui ka vormilt. Alfred Vindi haare laieneb Eestist väljapoole ning aastatepikkune koostöö Vene luurega on kunagise ontliku ametniku karastanud jõhkraks ja halastamatuks reeturiks, kes talle pandud eesmärkide saavutamise nimel ei kohku tagasi millegi ees," avaldas Elisa Eesti sisujuht Toomas Ili.

"Reeturi" kolmanda hooaja tegevus toimub mõni aeg enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Kaitseministeeriumi ametnik Alfred Vint (Tambet Tuisk) on lekitanud Vene luurele riigisaladusi juba aastaid. Nüüd avaneb Vindil võimalus saada koht Euroopa Liidu julgeolekukomitees. Ent ka Brüsselis ei saa Vint Vene luure kammitsatest vabaks.

Ühel päeval ilmub üllatusena Alfred Vindi ukse taha tema kunagine värbaja Blok (Mart Nurk), kes teeb ta tuttavaks kohaliku Vene luure residendi Jacqueline'iga (Julia Aug). Võimukas naine annab Vindile ülesandeks värvata NATO käsundusohvitser Natalja (Jaanika Arum), kellel on ligipääs ülisalajastele Euroopa kaitseplaanidele. Peagi saab Vint aru, et talle määratud ülesande õnnestumise nimel ei loe venelased ei raha ega inimelusid.

Ülesande täitmine pole aga kergemate killast, sest nii Eestis kui ka Brüsselis hoiab Vindil silma peal välisluureameti juht Märt Meister (Kristo Viiding), kes teeb koostööd nüüdseks vallandatud kapo osakonnajuhi Raimond Tankiga (Ott Aardam). Tank on siiani haaratud kinnisideest, et Vint on hästi kaitstud riigireetur. Lisaks teeb Vindile meelehärmi julgeolekukomiteest lahkunud Inglise härrasmees Frank (Kaspar Velberg), kes Vindi abikaasa Heli (Eva Koldits) vastu varjamata huvi üles näitab. Vint taipab, et venelaste ülesande täitmiseks peab ta olema julmem ja riskialtim kui kunagi varem.

"Sari on seekord filmitud nii Eestis kui ka Belgias ning meie näitlejate nimistus on rahvusvahelisem seltskond kui kunagi varem," rõõmustas "Reeturi" produtsent Jaan Laugamõts. "Lisaks suurepärastele Eesti, Belgia, Inglise ja isegi lõunamaade näitlejatele teeb sarjas kaasa tõeline filmistaar, Eesti juurtega vene lavastaja ja näitleja Julia Aug."

"Reeturi" režissöör on parima filmirežissööri auhinna võitnud Ove Musting, produtsendiks Jaan Laugamõts ja tootjaks Downtown Pictures. Kolmanda hooaja stsenarist on Raoul Suvi, idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt.

"Sarja kolmanda hooajaga on seotud kokku pea 250 inimest, meeletult intensiivseid võttepäevi on 26, platsil tegutsevad militaarkonsultandid, lõhkelaengute eksperdid, stunt-koordinaatorid ja eriüksuslased. Võttepaikasid nii Eestis kui ka Brüsselis on kokku üle viiekümne. Kolmas hooaeg erineb varasematest kindlasti selle rahvusvahelise mõõtme poolest. See üle riigipiiride küündiv Eesti spioonisari on kindlasti uueks kvaliteedimärgiks Eesti telemaastikul," rääkis Ove Musting.

"Reeturi kolmas hooaeg on Elisa Huubist nähtav 2024. aasta algusest ning jõuab sügisel ETV ekraanile.