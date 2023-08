Elektroonilise muusika produtsent Katrin Kvade avaldas singli "Rebane"

Kvade sai ta oma värske loo jaoks inspiratsiooni Vaiko Epliku singlist "Soorebane". "Kuna olen seda lugu viimasel ajal sadu kordi kuulanud, siis usun, et sel põhjusel valisin alateadlikult peategelaseks just rebase," lausus ta. "Sõnade kirjutamisel püüdsin maalida kauneid looduspilte, mida saaks vaimusilmas ette kujutada."

Artist lisas, et kogu lüürika on inspireeritud loodusest, põgenemisest ja seiklustest, tuues kuulajateni rütmilise ja kaasahaarava helimaailma, mis sulandub kokku sõnadega. "Rebane on popilik lugu, kuid mitte päris mainstream," arvas Kvade.

Koostöö laulja Silver Piirojaga juhtus Kvade sõnul spontaanselt. "Kohtusime esimest korda stuudios ning leidsime kohe ühise stiili. Ta oli valmis katsetama ning tema hääl võlus koheselt."

"Rebase projekt oli minu jaoks midagi täiesti uut," kinnitas Piiroja. "Igapäevaselt ooperilauluga tegeledes polnud mul aimugi, et kunagi sellise muusikastiiliga kokku puutun."