Valmis "Onu Bella tähestikust": klišee järgi on kõik mänedžerid mölakad

1990. aastatel Onu Bella muusikaprodutsendina töötanud Aarne Valmis rääkis "Vikerhommikus" uuest Onu Bellast tehtud lavastusest ning nentis, et selles on mitmeid kohti, mida ei maksa tõe pähe võtta.

"Kui omal ajal Onu Bella laineid lõi, siis tema puhul olid arvamused seinast seina: mõne jaoks oli ta kõige jubedam asi, mida saab maailmas välja mõelda ja oli ka neid, kes arvasid, et see, mis ta tegi, oli väga äge," kommenteeris Valmis "Onu Bella tähestiku" vastakaid arvustusi.

Publikule soovitas Valmis enne lavastuse vaatamist välja mõelda, mida nad sellest ootavad. "Ja siis võib hinnata, kas see etendus täitis seda rolli või ei tähtnud." Ta lisas, et nalja saab lavastuses kindlasti.

"Kui me esinemisi korraldasime, siis me sõna otseses mõttes peaaegu et elasime koos," meenutas Valmis Igor Maasikuga koos töötamist, lisades, et puhkepäevad olid vaid esmaspäevast kolmapäevani. "Ülejäänud päevadel olime kogu aeg hommikust õhtuni ja ööst hommikuni koos."

"Ega see mind väga ei šokeerinud, sest klišee järgi on ju kõik mänedžerid mölakad," kommenteeris Valmis enda tegelaskuju lavastuses, keda etendatakse väga rahaahnena. Tema sõnul on lavastuses veelgi faktivigu.

Lavastuses oleks võinud Valmise arvates olla esindatud natuke ka Igor Maasiku tegelikku isiksust. "Päris n-ö omade keskel oli ta ikkagi teine mees," ütles ta. "Ja mind oleks näiteks väga huvitanud see, et miks Onu Bella hakkas tegema seda, mida ta tegi."

Samuti ei olnud Valmise sõnul Onu Bella tegevuse lõpetamist lavastuses õigesti kajastatud. Nimelt jäi artisti tegevus soiku, sest Maasik hakkas aina enam poliitikale ja toona eelseisvatele valimistele keskenduma. "Ka tänasel päeval proovivad poliitikud tuntud inimesi oma partei kasvusse konverteerida," lausus ta.