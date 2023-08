Egert Milder kinkis tütrele sünnipäevaks laulu

"Võib öelda, et see lugu sündis koos mu tütre Milliga. Mängisin seda viisi talle esimest korda klaveril, kui ta oli paaripäevane. Lugu aga sai lõplikult valmis nüüd, tema kolmandaks sünnipäevaks," rääkis Egert. "Laulu videos võtan meie esimesed ühised aastad ka pildis kokku ja jään lootma, et see on selline sünnipäevakink, mis muutub tema jaoks ajaga aina hinnalisemaks."

Tänavu möödub ka viis aastat Egert Milderi esimese soolosingli "Live+Love+Grow" ilmumisest. Tähtpäeva puhul annab laulja ja laulukirjutaja erinevates Eesti linnades akustilisi kontserte.

Esimene üleastumine toimub 8. septembril Tartu Aparaaditehase armastuse saalis, 9. septembril esineb Egert Viljandis Villa Marias, 14. septembril Rapla kultuurikeskuses ning 17. septembril jõuab ta Tallinna, kus annab kontserdi oma kodulinnaosa Nõmme kultuurikeskuses.