Riia tähistab 822. sünnipäeva suure drooni-show ja kultuuriprogrammiga

Riia 822. sünnipäeva programm saab avapaugu reedel, 18. augustil õhtul Daugava jões asuval Lucavsala saarel Läti populaarsete muusikute kontsertiga, millele järgneb drooni-show Daugava jõe kohal. 10-minutiline audiovisuaalne etendus ühendab 500 drooni ja jutustab Riia lugu minevikust tänapäevani, rõhutades selle pidevat arengut.

Sünnipäevapidustused jätkuvad laupäeval, 19. augustil, kui linnas toimuvad mitmed tasuta kontserdid ja etteasted, tortide degusteerimine ning eriprogramm lastele. Pidusused on Riia linna suvise kultuuriprogrammi "Julgus ja rõõm õitsevad seal, kus me kohtume" üks tipphetkedest.

"Julgus ja rõõm on need märksõnad, mis iseloomustavad möödunud aastat. Oleme õppinud, kui oluline on üksteise toetamine ning võimalus nautida vabadust," ütles kunstiajaloolane ja programmi "Julguse ja rõõmu suvi" kuraator Lina Brizaka-Priekule. "Teist aastat järjest korraldatav suvine kultuuriprogramm on suurepärane võimalus kogeda Riiat tavalisest erineval viisil. Pidustustele on oodatud kõik Riia elanikud ning loomulikult ka meie naabrid ning külastajad kaugemaltki," lisas ta.

