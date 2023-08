ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Ita Everile

9. augustil suri 92 aasta vanuses armastatud näitleja Ita Ever. ETV2 meenutab näitlejat pühapäevase teemaõhtuga.

21.15 "Estraaditähestik: Ita Ever" (ETV 1979)

Portreesaade näitleja Ita Everist.

21.55 "Igihaljas vaatemäng" (ETV 1981)

Legendaarse komöödia-show sketšide peaosas on igihaljas Ita Ever. Kaasa teevad Jüri Krjukov, Urmas Kibuspuu, Anne Paluver, Jaanus Orgulas, Helle-Reet Helenurm, Eneken Aksel, Ivo Eensalu, Ene Järvis, Karl Kalkun, Guido Kangur, Kaljo Kiisk, Luule Komissarov, Enn Kraam, Aare Laanemets, Marje Metsur, Mikk Mikiver, Endel Simmermann, Eero Spriit, Vello Viisimaa.

Autorid Priit Aimla ja Eero Spriit. Pildiline teostus Eero Spriit, Toomas Lepp, Peep Laansalu, Liina Pihlak, Jaanus Ling ja Reet Linna.

22.50 "Miss Marple'i lood: Eeskujulik teenijanna" (ETV 1990)

80 kriminulli – see on pagas, mis jäänud maailmakirjandusse inglise leedilt Agatha Christie'lt. Üks tema kangelastest oli agar ja taibukas miss Marple.

Lood instseneeris ja lavastas Toomas Kirss. Kunstnik Liina Pihlak, grimeerija Krista Pärt, operaatorid Peep Laansalu ja Argo Heinmaa, toimetaja Maile Hiiet.

Miss Marple'i osas Ita Ever.

23.20 "Olete te õnnelik, Ita Ever?" (Eesti Telefilm 1985)

Mikk Mikiveri intervjuu Ita Everiga. Näeme katkendeid lavarollidest: Ustinja Karpovna - A. Misharin "Seoses üleminekuga teisele tööle", Nasta - A. Dudarev "Reamehed", senjoora Frola - L. Pirandello "Nii see just ongi", ema Anna - J. Kruusvall "Pilvede värvid", Maria - A. Tšehhov "Kolm õde".