Galerii: The Weeknd andis Tallinna lauluväljakul võimsa kontserdi

Kanada superstaar andis laupäeval oma maailmaturnee "After Hours Til Dawn" raames kontserdi Tallinna lauluväljakul.

The Weeknd, kodanikunimega Abel Makkonen Tesfaye, on karjääri jooksul pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas neli Grammyt. 75 miljonit müüdud albumiühikut teeb temast ühe läbi aegade edukaima artisti, lisaks on tema käes arvukalt voogedastusplatvormide ja Billboardi edetabeli rekordeid.

Turnee "After Hours Til Dawn" algas 10. juunil Ühendkuningriigis Manchesteris.

Tallinna kontserdile jõudis ligikaudu 55 000 inimest.