Galerii: Treski festivali esimene päev

Reedel astusid lavale Frankie Animal, Kitty Florentine, Silver Jusilo ja Ewert and The Two Dragons.

Laupäeval rõõmustavad publikut teiste seas Miljardid, Gram-Of-Fun, Trad.Attack! ja ka Läti maailmamuusika ansambel Tautumeitas ning Tšehhi kaksikvendadest koosnev DJ duo Bratři.

Inspiratsiooniprogrammis avas uksed raamatutelk, lisaks sai proovida nii hommikusauna, jäävanni kui ka puuronimist. Lisaks jätkub Setolandis traditsiooniline seto pulm, kus laupäeval saab näha pruutpaari laudaistumist ja mõrsja ning külaliste rautamist.