Galerii: vaata, kuidas kerkib The Weekndi kontserdilava

Laupäeval annab The Weeknd Tallinna lauluväljakul oma turnee "After Hours Til Dawn" raames kontserdi, mille tarbeks pannakse püsti suurejooneline lava.

The Weekndi võimsa šõu lavaehitus on kestnud juba viis päeva ning tehnika saabus Eestisse pea 60 veokiga.

"The Weekndi kontsert tuleb täiesti erakordne," rääkis Live Nationi produktsioonjuht Siim Arusaar. "Loomulikult panustavad kõik artistid sellesse, et fännid saaksid unustamatu elamuse, kuid The Weekndi lavalahendustes on palju unikaalset, mida pole varem nähtud."

Kontserti külastab sel laupäeval 55 000 inimest. Turvalisuse ja ohutuse tagamiseks sulgeb politsei ürituse lõppedes alates kella 23.30 kuni suurema rahvamassi hajumiseni ajutiselt liikluse:

Narva maantee ja Reidi tee ristmiku Pirita tee ja Narva maantee suunal;

Pirita tee Lillepaviljoni eest Kesklinna suunal;

Narva maantee ja Turba tänava ristmiku Pirita tee suunal.

Lisaks liikluse ajutisele sulgemisele korraldatakse ka alates 23.30 ümber ühistranspordi liinid nr 1, 5, 8, 29, 34, 35, 51, 60, 63, 66 järgmiselt:

Pirita suunal sõidab buss Kose teelt-Narva maanteelt-Smuuli teelt ja Laagna teelt;

Narva maantee suunal sõidab buss Narva maanteelt-Smuuli teelt-Laagna teelt, kus on ka ajutine peatus Narva maantee ja Smuuli tee ristmikul.