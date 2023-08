Rita Ray läheb oma esimesele Euroopa turneele "A Tour Of its Own"

Laulja Rita Ray septembri lõpus toimuv turnee on pühendatud teise albumi "A Life of Its Own" tutvustamisele Euroopas.

"Olen väga elevil, et saame lõpuks välismaal esineda. Loodan, et leian uusi kuulajaid. Ja eriti tore on olnud see, et pärast tuuri väljakuulutamist olen saanud kirju fännidelt linnadest, kuhu sõidame," rääkis Rita Ray.

Varem on laulja käinud Baltikumi tuuril ja esinenud Inglismaal Manchesteris Blues Kitchen nimelises kontserdipaigas. Esinemine Eurosonicul, Euroopa artistide jaoks tähtsaimal esitlusfestivalil, sai viimase hetke piirangute tõttu peetud digitaalselt.

"A Tour of Its Own" kuupäevad:

21.09 King George, Köln

22.09 Ancien Cinema, Vianden

23.09 Poppodium Volt, Sittard

24.09 Stadtstrand, Düsseldorf

27.09 Hotel Zoo, Berlin

28.09 Freundlich & Kompetent, Hamburg

29.09 Blechwerk, Stralsund

30.09 Blue Note Club, Poznan