Juurimaa talli perenaine: eesti tõugu hobune on haruldane ja vähenõudlik

Raudnageli sõnul ei ole paljud inimesed eesti tõugu hobusega kursis. "Kõik on kuulnud tori tõugu hobusest, aga eesti tõugu hobune on elanud meie maal palju-palju kauem," rääkis ta. "Eesti tõugu hobune on väiksem, ta on väga vähenõudlik ja me saame teda tänapäeval väga paljudes asjades kasutada – ratsaturismis ja laste trennides."

"Nad on harjunud meie kliimas hakkama saama. Suvi on see periood, kus nad söövad omale rasvakihi peale ja tegelikult nad saavad meil talvistes oludes väga hästi hakkama," tutvustas Raudnagel, et eesti hobused on kogukama kehaehitusega. Ta lisas, et tegemist on ka ohustatud hobusetõuga. "Ta on maailmas üpriski haruldane. Ja mis teeb neid eriliseks, on see, et neil on väga palju värve."

Tuleval nädalavahetusel toimuvad Raplamaal Juurimaa tallis eesti tõugu hobuste meistrivõistlused. Laupäeval lähevad starti parimad eesti tõugu hobused ja ratsanikud koolisõidus, kus pannakse proovile hobuste kaunid liikumisviisid ning pühapäeval hüppavad hobused takistusi ning teevad ka rakendussporti.

Raudnagelil oli suvises "Ringvaates" kaasas matka- ja ratsakooli hobune Ruudi Riks. "Ta käib ka vahel filmivõtetel," lausus Raudnagel. "Sügisel tuleb tema suur roll välja Ergo Kulla "Vigastes pruutides". Ta oli seal väga tähtis vankrihobune – jäime tema sooritusega väga rahule."