Olivia Rodrigo andis välja uue videosingli "Bad Idea Right?"

USA noorel lauljataril Olivia Rodrigol ilmus uus lugu "Bad Idea Right?" koos muusikavideoga.

"Bad Idea Right?" on Rodrigo teine singel, mille ta oma varsti ilmuvalt albumilt "Guts" välja andis.

Rodrigo sõnul sai uus lugu alguse naljalaulust, kus ta kirjutas, et suhtleb oma endise poiss-sõbraga. kuid hiljem sai lauljatar aru, et sellest võib tegelikult hea lugu sündida. "Me panime kõige veidramad asjad kokku," kommenteeris ta.

Värske loo muusikavideo režissöör on Petra Collins, kes lõi video ka Rodrigo juunis ilmunud singlile "Vampire".

Stuudioalbum "Guts" ilmub 8. septembril.