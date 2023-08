Tallinnas toimub Ukraina taasiseseisvumispäeval toetuskontsert "Ukraina tänab!"

""Ukraina tänab!" kontserdi eesmärk on avaldada tänu kõigile Eesti inimestele, kes on Ukrainat toetanud ning üheskoos tähistada Ukraina taasiseseisvumise päeva. Tahame selle tänuüritusega näidata ja hoida sidet ning usaldust Eesti ja Ukraina kogukonna vahel," ütles kontserdi korraldaja Ruslan Trochynskyi.

"Mõned päevad pärast Eesti taasiseseisvumispäeva tähistab sama tähtpäeva ka Ukraina. Kahjuks peab Ukraina täna oma riigi vabaduse eest sõjas võitlema ning Eesti riigi ja rahva hingeline ja materiaalne toetus on jätkuvalt Ukrainale oluline ja väga oodatud," lisas ta. Kontserdi raames kogutakse annetusi Ukrainas sõja eesliini lähistel elavate laste turvalisust tagavate projektide teostamiseks, täpsemalt Ida-Ukraina linnade koolidele pommivarjendite ehitamiseks.

Ukraina suursaadiku Eestis Maksym Kononenko sõnul on Eestil ja kõigil teistel Ukraina toetajatel olnud ülioluline roll selles, et Ukraina suudaks Venemaa agressioonile vastu seista ja iseseisvust säilitada. "Avaldan Ukraina riigi ja meie kodanike nimel sügavaimat tänu Eestile mõistva suhtumise, rahvusvahelise toetuse, sõjalise abi, humanitaarabi ning siin turvalisust otsinud ukrainlastele varjupaiga pakkumise eest. See inimlik žest jääb ukrainlastele igaveseks südamesse," nentis Maksõm Kononenko.

Tänukontserdi esimeses osas on laval Tallinna Politseiorkester Siim Aimla dirigeerimisel ja solistid Elina Nechayeva, Stefan, Tanel Padar, Silver Sepp, Ruslan Trochynskyi, Rute Trochynskyi ja ansambel Svjata Vatra. Kontserdi teises osas on laval Ukraina-Kanada trio Balaklava Blues ja Eesti publikule Eurovisiooni võitjana tuntud Ruslana. Kontserdi finaaliks astub lavale Eesti Rahvusmeeskoor ja kõik õhtu jooksul esinenud artistid, et kanda ühiselt ette Ukraina vabadusvõitluse hümniks saanud laul "Punane lodjapuu aasal".

"Ukraina tänab!" kontsert Tallinnas Vabaduse väljakul toimub neljapäeval, 24. augustil kell 19-21. Kontserdist teeb otseülekande ETV.