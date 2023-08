Treski küünis saab nädalavahetusel nautida muusika- ja inspiratsioonifestivali

"Kui festival eelmisel aastal läbi sai, siis oli kohe see tunne sees, et kindlasti kordame ka järgmisel aastal," kommenteeris Treskifesti peakorraldaja Jalmar Vabarna. "Rõõm, et nii paljud, kes möödunud aastal Treski enda jaoks uue kohana avastasid, tulevad sel korral taas."

Programmist leiab tänavu sellised nimed nagu Ewert And The Two Dragons, Trad.Attack!, Miljardid ja Frankie Animal. Pealava kõrval täituvad esinejatega ka küüni lava, metsalava ning eelmisel aastal palju elevust tekitanud ööklubi vanas siloaugus.

"Meie siloauk on tõesti võib-olla üks Eesti ägedamaid ööklubisid," kiitis Vabarna. Koostöös Full Of Junk Designi ja valgusmeistritega loodi ainulaadne peopaik 45 meetri pikkusest vanast siloaugust maa sees, mille peale on ehitatud läbipaistev telk. "Juba ainuüksi sellepärast tasub Treskisse kohale sõita," lisas Vabarna.

Lisaks muusikaprogrammile leiab festivalilt ka kuhjaga inspiratsiooni ja näiteks Setolandi, kus saab oma silmaga näha, milline näeb välja üks traditsiooniline seto pulm.