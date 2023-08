Niinemets "Onu Bella tähestikust": kui mõni noot läheb mööda, siis tühja sellest

Draamateatri näitleja Tõnis Niinemets rääkis "Ringvaates", et on end uues Onu Bella lavastuses peategelast kehastades ületanud.

Niinemets sõnas, et Onu Bella oli küll omal ajal meeletult populaarne, kuid nüüd on ta saanud armsaks ka inimestele, kes teda esialgu ei fännanud. "Midagi ta on õigesti teinud, et inimesed tema peale tormi jooksevad," mõtiskles ta.

Niinemets tutvustas, et lavastus räägib eelkõige vabadusest: lihtsalt vabadustundest ning ka vabadusest teha muusikat ja kunsti.

"Lugu on ju laulmisega kuulsaks saanud Onu Bellast. Hea küll: ta ei ole võib-olla Eesti Rahvusooperi materjal, aga sellegipoolest tuleb laval laulda," ütles näitleja, lisades, et on end lavastuses mängides ületanud.

"Minu lauluoskus on laiemalt teada ja ma seda väga ei põe. See on ka see, mis mind kõige rohkem Bellaga ühendab," muigas Niinemets. "See, kui mingi noot mööda läheb – tühja sellest. Bella puhul on laval kõige tähtsam attitude."

Suvelavastus "Onu Bella tähestik" esietendub 10. augustil.