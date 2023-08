Hiphopi festival tähistab nädalavahetusel muusikastiili 50. sünnipäeva

"Tänu sellele, et hiphop saab 50, teeme EHHF-il ka väikese ajaloonurga, sest meie festival pole ainult muusikafestival, vaid oleme alati seisnud ka hiphopi kultuuri edendamise ja propageerimise eest Eestis. Paljud noored ka ehk ei teagi, kust ja miks see alguse sai," rääkis festivali üks korraldaja Genka.

Esimest korda astub Elvas üles ka Harlemist pärit duo Cannibal Ox, mille liikmed Vast Aire ja Vordul Mega andsid oma esimese albumi "The Cold Veine" välja aastal 2001. Plaadi produtsendiks oli praegu peamiselt Run the Jewelsist tuntud El-P ja väljaandjaks tema endaloodud plaadifirma Definitve Jux. Albumit peetakse üheks silmapaistvamaks indie hiphop plaadiks ning muusikaajakiri Rolling Stone valis selle ka 200 parima hiphop albumi sekka läbi aegade. Vast Aire on välja andnud ka sooloalbumi "Look Mom... No Hands", kuhu kaasatud sellised nimed nagu MF Doom, Aseop Rock, Brand Nubian ja Sadat X.

"Cannibal Ox on minu jaoks väga märgilise tähtsusega grupp. Nende album "The Cold Vein" lõi minu jaoks hiphopis mingi uue dimensiooni ja on olnud oluline mõjutaja sellele muusikale, mida ise olen teinud," seletas Genka. "Mõistan, et võib-olla väga paljud, kes hiphopi kuulavad, ei ole Cannibal Oxi loominguga kursis, aga ma soovitan soojalt sellega tutvuda. Minu jaoks isiklikult ei ole paremat kingitust hiphopi 50. sünnipäeva puhul, kui näha oma festivalil artisti, kes on nii oluliselt mõjutanud minu kui artisti loomingut. Nii muusikaliselt kui ka sõnaliselt."

Lisaks Cannibal Oxile astuvad Elvas lavale ka Öökülma räppar Lord ja Napoleon grupeeringust TMF, et esitada paremikku Öökülma repertuaarist. "See on eriline sellepärast, et Öökülm on ametlikult laiali, aga Lord oli nõus tegema tribuudi Öökülmale. Ütleme nii, et pärast pikki läbirääkimisi suutsin ta lõpuks nõusse saada. See on harukordne võimalus kuulata lavalt Öökülma surematuid hitte nagu "Viskit" ja "Vihmapiisad" või "Ma kiilusin kinni". Samuti teevad mehed ka TMF-i lugusid. Nii et see tuleb igati lahe asi. Lord on üks parimaid sõnaseadjaid Eestis," kinnitas Genka.

Eesti hiphop festival toimub 11.-12. augustil. Laval on Cannibal Ox, 5miinust, Genka, Reket, Tribute 2 Öökülm & TMF, A-rühm, Arop, Villemdrillem, Pluuto, Clicherik & Mäx, Beebilõust, Bad Art, Metsakutsu, 5loops, Lil Till, Väike PD, Dew8, Marps, Säm, Sammalhabe, Sipelga & Yohan, NKN, Kirot, Svndra, RV, Prodigyboys, Benakanister ja Starboy Bob.

Toimumas on ka Peltareiv, kus sel korral üles astumas P Money (US), James Hiraeth (UK), Primate (BL), Sound In Noise & MC Slin, Marcara, Olivar & Kalamees, Andy Cane & Alex Wave (Ou Snap), Romm & Moose (Tartu Massive). Huumoriklubi toob rahva ette Sander Õiguse, Daniel Veinbergsi, Mait "Maiduk" Veskeri ja Endrik Puntso. Kavas on veel Ballzy tänavakoss, Graffitijam, tantsuvõistlus, Open Mic, huumoriklubi ja Eesti hiphop karaoke.