Kanada räppar Tory Lanez mõisteti kümneks aastaks vangi

Lanezt ähvardas Stallioni tulistamise ja registreerimata tulirelva kaasas kandmise eest kuni 22 aasta ja kaheksa kuu pikkune vanglakaristus. Prokurörid taotlesid räpparile 13-aastast vangistust, märkides, et California seaduste järgi ei sunnita teda kogu karistust kandma.

"Mõnikord teevad head inimesed halbu asju," ütles kohtunik David Herriford Los Angelese ülemkohtus pärast kahepäevase tunnistuse läbivaatamist. "Tegudel on tagajärjed ja selles juhtumis pole võitjaid."

"Pärast seda, kui kohtualune mind pahatahtlikult tulistas, pole ma ühtegi päeva rahu kogenud," seisis Stallioni ametlikus avalduses. "Aeglaselt, kuid kindlalt paranen ja tulen tagasi, kuid ma ei ole enam kunagi endine."

Lanez end kohtus süüdi ei tunnistanud ning tema advokaadid väitsid, et Lanez ei olnud Stallioni tulistaja. Tulistamisintsident leidis aset 2020. aasta suvel.

Lanez on oma kärjääri jooksul avaldanud seitse stuudioalbumit, millest viimane "Sorry 4 What" ilmus 2022. aastal.