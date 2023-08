Austraalia elektroonilise muusika DJ Luude esineb Kultuurikatlas

Austraalia drum'n'bass'i artist Luude sai ülemaailmselt tuntuks oma 2022. aastal ilmunud remiksiga Mattafixi loost "Big City Life". Käesoleva aasta jaanuaris tuli artistil koos Moby ja Issey Crossiga välja lugu "Oh My" ning kuu aega tagasi avaldas Luude Bru-C'ga ühise looga "TMO (Turn Me On)".

Luudele lisaks annavad Kultuurikatlas toimuvale peole hoogu juurde kõrvalesinejad Cartoon, Siimi ning MHKL & Javu.

Tänavu suvel esines Luude ka Pärnus toimunud muusikafestivalil Beach Grind.