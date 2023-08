Meisterjaan annab kontserdi klubis Uus Laine

Meisterjaan plaanib 9. augusti kontserdil esitada nii oma varasemaid kui ka hilisemaid lugusid ning kohati kulgeda ka improvisatsiooni radadel. Parmupilli, hääle, kitarri, looper'i ja live-elektroonika abil toob artist kuuldavale surisevaid helimaastikke, teknobiiti, müra ja vahel ka kantrit.

"Minu jaoks on kolmapäevane õhtu Uues Laines üks selle suve oodatumaid esinemisi, kuna see on veidi rohkem mu enda kureeritud kui tavaliselt. Ehk heli ja valgus saavad olema just nii, nagu minu meelest hea on," lausus Meisterjaan.

Enne ja pärast Meisterjaani mängib üritusel muusikat DJ Getfucked313, kes on Meisterjaani lemmik-DJ.

Lisaks Tallinnale jõuab Meisterjaan augustis veel kontsertidega Tartusse, Otepääle ja Võrru.

Meisterjaani värskeim, kuues album "Millest mõtleb vaikija" ilmus eelmise aasta detsembris. Kui varem on Meisterjaani plaatidele jõudnud viimase aasta looming, siis "Millest mõtleb vaikija" on kokkuvõte erinevatest aastatest: mõni lugu on isegi kaheksa aastat vana.