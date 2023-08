Stenbocki maja külastasid kunagi selles hoones õppinud tudengid

Silmade särades käis Rita Kroon koos oma kursusekaaslastega Stenbocki maja avatud uste päeval. Kui tavaliselt tehakse vilistlaste kokkusaamisi oma vanades koolimajades, siis selle lennu lõpetanutel sellist luksust enam ei ole. Nüüd asetseb nende vana koolimaja, kunagise Eduard Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise instituudi asemel seal hoopis uhke valitsushoone.

"Mul on selle majaga olnud muidki tegemisi – ma olen siin teinud paar näitust. Üleval, küll alles peale restaureerimist, siis alles nägin, et ei ole enam see trepp, ega see. Ühesõnaga – kõik on uus, mitte ainult septembrikuus," rääkis Kroon.

Ruumides, kus õppetööd tehti, käis seesama seltskond ringi viimati 50 aastat tagasi, kui see lend kooli lõpetas.

Maja on nüüdseks aga vilistlaste endi sõnul tundmatuseni muutunud. Tol ajal puudus seal näiteks lausa töötav kanalisatsioon.

"Puid vedasime selle liftiga üles, jooksime jala üles, kojamees oli see, kes meil küttis hommikul ruumid. Kemmerg, no pehmelt öeldes, oli väga aromaatne," meenutas Kroon.

Õppetöö toimus enamasti kolmandal korrusel. Seega sellest, mis oli tol ajal näiteks teisel korrusel asuvas peaministrikabinetis, vilistlased rääkida ei osanud. Äratundmisrõõm oli sellegipoolest paljudel suur, kuigi vaidlusi selle kohta, mis kus asus, sai kuulda mitmelgi korral.

Stenbocki maja avatakse avalikkusele iga aasta 8. augustil. Seda selleks, et meenutada päeva, mil 23 aastat tagasi pidas vabariigi valitsus hoones oma esimest istungit.