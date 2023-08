Kanye West astus pärast pooleteise aastast pausi taas lavale

Scott esitas Roomas ajaloolisel Circus Maximuse võidusõidustaadionil oma uue, juulis ilmunud albumi "Utopia" lugusid. Pärast viite esitatud lugu ühines temaga üllatusesineja Kanye West, kes aitas Scottil albumit teha ning kes polnud poolteist aastat avalikult esinenud. Koos esitasid Scott ja West lood "Praise God" ja "Can't Tell Me Nothing".

"Ilma Kanye Westita pole "Utopiat". Ilma Kanye Westita pole Travis Scotti," ütles Scott. "Ei ole Roomat ilma Kanye Westita," lisas ta, kutsudes publikut üles Westile aplodeerima.

Möödunud aastal sattus West tugeva avaliku pahameele alla, kirjutades internetis antisemiitlikke kommentaare. Mitmed suured rõivabrändid, nagu Gap, Balenciaga ja Adidas, lõpetasid seetõttu Westiga koostöö.

Westi seni viimane avalik esinemine leidis aset 2022 aasta veebruaris, kui ta oma albumit "Donda 2" Miamis esitles.