Hennessy Urban Festivalil astuvad üles Reket, Kitty Florentine, DJ Kevin Park jt

Loomefestivalil astuvad sel korral lavale Reket, Kitty Florentine, DJ Kevin Park, DJ Quest, Glenwashere, Paul Oja ning Modulshtein koos naiskammerkooriga Ode Pürgi. Lisaks on festivalil võimalus tutvuda eesti kunstnike loominguga ning kohapeal on püsti väike toidutänav.

Festivali järelpeol Urban Nightil astub üles Briti muusik Youngr, kelle tuntuim lugu "Out Of My System" on kogunud voogedastusplatvormidel üle 20 miljoni kuulamise. Artist lubas loomefestivali järelpeol anda visuaalideküllase sõu.

Õhtujuhi rollist leiab Hennessy Urban Festivalil Reketi, kes lisaks muusikalisele etteastele kostitab külastajaid tänavakunsti näitusega, mis valmib koostöös Meelis Tammemäega ning mille fookuseks on Eesti ja maailma hiphop ning laiemalt tänavakultuuri ajalugu.

"Hennessy on hiphopiga sama jalga käinud juba 1990-ndatest, kui mitte isegi varem. Täpselt sellele hetkele sõrme peale panna ongi võimatu. Aga seda, et tänavu üheskoos hiphopi 50. juubelit tähistame, teame kindlalt. Toome ühe katuse alla urban muusika oleviku ja tuleviku ning tähistame üheskoos loomust ja loomist," tutvustas Reket.

Hennessy Urban Festival toimub Põhjala tehases 26. augustil.